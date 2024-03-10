"Украина измучена, но стоит и выстоит!": глава УГКЦ ответил на скандальное заявление Папы Римского

Он предложил скептикам посетить Украину

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о том, что Украина должна поднять "белый флаг". Он отметил, что в Украине никто не намерен сдаваться.

Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной в храме Святого Юра УГКЦ в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба УГКЦ. Он также провел молебен о победе Украины и справедливом мире.

"Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена. Украина измучена, но стоит и выстоит. Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия — послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах, потому что мы знаем, если Украина, не дай Бог, была бы хотя бы частично завоевана — расширится предел смерти. Все вы видели страшные кадры из Бучи. Это было только вступление. Они [россияне] так хотели залить кровью весь Киев. Если бы не мужество наших ребят и удивительная сила Божья, которая тогда витала над Киевом, наверное, сегодня я бы к вам не приехал", — подчеркнул глава УГКЦ.

Ко всем, кто со скептицизмом смотрит на способность Украины выстоять, Святослав обратился следующими словами: "Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины — идите на исповедь! Ведь это значит, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народу живому Богу".

Напомним, что Папа Римский накануне сделал резонансное заявление. По его мнению, Украина должна поднять "белый флаг", чтобы прекратить войну. Этот символ означает капитуляцию.

Позже пресс-службе Ватикана пришлось объяснить его слова. Ее глава Маттео Бруни заявил, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию, а начало мирных переговоров.