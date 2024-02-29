Вкрали в української армії: нардеп сказав, скільки грошей втратила Україна через блокаду кордону поляками

Усі гроші, які втратила Україна через блокаду, фактично були вкрадені у армії

У лютому 2023 року український бюджет недоотримав через блокаду українського кордону так званими протестувальниками понад 8 млрд гривень, а за весь час фермерських протестів – понад 20 млрд гривень. Ці гроші поляки фактично вкрали в української армії, тому що компенсувати втрачене жодною міжнародною допомогою неможливо.

Про це сказав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк в ефірі "Української правди". Він нагадав, що армія зараз фінансується в тому числі за рахунок митних платежів та податків.

"Це гроші, які ми можемо використовувати на військові потреби. У нас сьогодні останній день лютого, дуже легко порахувати, скільки в лютому коштувала нам блокада. План, який ставився для митниці до початку блокування кордонів, був 47,5 млрд гривень. На жаль, насамперед через блокаду кордонів, ми отримали за весь лютий 39,5 млрд гривень. Тобто на 8 млрд менше надійшло до українського бюджету", – зазначив він.

Железняк додав, що така ж ситуація була в грудні 2023 року. В січні, коли кордони були розблоковані, митниця показала по прибутках значний приріст. Таким чином, за грудень минулого та за лютий цього року Україна втратила понад 20 мільярдів гривень, які поляки фактично вкрали у воюючої української армії.

За словами Железняка, таку ситуацію ми вже мали в грудні. Водночас у січні, коли було розблокування кордонів, було зафіксовано "значний приріст по митниці".

"Чому це важливо? Тому що ці гроші ми не можемо перекрити навіть за рахунок міжнародної допомоги, ми не можемо перекрити за рахунок якихось інших кредитів. Це те, що забрали не просто з державного бюджету, це те, що забрали безпосередньо в армії", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна має возити зерно через Чорне море, а не через Польщу, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він хоче, щоб торгові обмеження між країнами, які діяли до повномасштабного російського вторгнення, було відновлено.

Нагадаємо, останнім часом під час так званих протестів польських фермерів почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами. Наприклад, 24 лютого у Польщі знову розсипали українське зерно.

25 лютого сталася наймасштабніша диверсія: поляки пошкодили 8 вагонів з українською кукурудзою та висипали зерно на колії. З 8 вагонів висипалося до 180 тонн кукурудзи, переважну частину зібрали, але 30 тонн доведеться утилізувати.

За українське зерно, яке було висипано з вантажних вагонів на колії, будуть платити ті, хто його розсипав. Пошкодження приватної власності в будь-якій цивілізованій країні – це порушення законодавства.