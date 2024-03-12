"Утриматися — значить ухилитися": парламент Франції після суперечок проголосував за безпекову угоду з Україною

Більшість парламентарів підтримують Україну у війні проти Путін

Парламент Франції підтримав угоду про безпеку з Україною, яку раніше підписали Зеленський та Макрон. При цьому не всі партії виступили за.

Про це повідомляє Reuters і Le figaro. Перед тим, як ухвалити рішення, члени Національних зборів влаштували жаркі дебати.

Від голосування утрималися члени партії "Національне об’єднання" (RN), а радикальні ліві від партії "Нескорена Франція" (LFI) раніше заявляли, що голосуватимуть проти пакту. У результаті позитивне рішення вдалося прийняти та навіть із великою перевагою: 372 голсоів за, 99 проти та 101 утримався.

Дебати показали, що у парламенті є серйозні розбіжності щодо політики президента Еммануеля Макрона. Українські чиновники в коментарі Reuters висловили своє занепокоєння щодо цього.

Під час дебатів перед Національними зборами виступив глава уряду Габріель Атталь. Він закликав парламентарів підтримати Київ та не дати Путіну і шансу на перемогу.

"Голосувати проти — значить дати Володимиру Путіну всі аргументи й сигнал, на який він чекає... Утриматися — означає ухилитися від своєї відповідальності перед історією", — підкреслив він.

А лідер вкрай правих Марін Ле Пен закликала своїх колег визначитись.

"Або ми прихильники Макрона, або нас звинувачують у пропутинській позиції", — заявила вона у парламенті.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь подякував депутатам за ухвалене рішення і наголосив, що хтось із них може бути "в опозиції уряду", але при цьому припускати чітку та зрозумілу підтримку України.

"У мене таке відчуття, що у тих, хто налаштований вороже, немає особливої гордості. Я не бачив реальної альтернативи тому, що ми пропонуємо. Я чув відволікаючі маневри або помилкові аргументи", — резюмував він.

Нагадаємо, що 10-річний пакт про безпеку Франції з Україною включає зобов’язання Парижа постачати більше зброї, навчати солдатів і направити Україні військову допомогу на суму до 3 мільярдів євро (3,2 мільярда доларів) у 2024 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим гарантії безпеки Франції відрізняються від угод з іншими країнами. У документі прописано одну цікаву деталь, яка особливо привертає увагу після висловлювань Макрона про війська НАТО в Україні.