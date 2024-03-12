"Воздержаться - значит уклониться": парламент Франции после споров проголосовал за соглашение безопасности с Украиной

Большинство парламентариев поддерживают Украину в войне против Путин

Парламент Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной, которое ранее подписали Зеленский и Макрон. При этом не все партии выступили "за".

Об этом сообщает Reuters и Le figaro. Перед тем, как принять решение, члены Национального собрания устроили жаркие дебаты.

От голосования воздержались члены партии "Национальное объединение" (RN), а радикальные левые от партии "Непокоренная Франция" (LFI) ранее заявляли, что будут голосовать против пакта. В итоге положительное решение удалось принять и даже с большим перевесом: 372 голоса за, 99 против и 101 воздержался.

Дебаты показали, что в парламенте есть серьезные разногласия касательно политики президента Эммануэля Макрона. Украинские чиновники в комментарии Reuters выразили свою обеспокоенность на этот счет.

Во время дебатов перед Национальным собранием выступил глава правительства Габриэль Атталь. Он призвал парламентариев поддержать Киев и не дать Путину и шанса на победу.

"Голосовать против – значит дать Владимиру Путину все аргументы и сигнал, которого он ждет… Воздержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул он.

А лидер крайне правых Марин Ле Пен призвала своих коллег определиться.

"Либо мы сторонники Макрона, либо нас обвиняют в пропутинской позиции", — заявила она в парламенте.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь поблагодарил депутатов за принятое решение и подчеркнул, что кто-то из них может быть "в оппозиции правительству", но при этом предполагать четкую и ясную поддержку Украины.

"У меня такое ощущение, что у тех, кто настроен враждебно, нет особой гордости. Я не видел реальной альтернативы тому, что мы предлагаем. Я слышал отвлекающие маневры или ложные аргументы", — резюмировал он.

Напомним, что 10-летний пакт о безопасности Франции с Украиной включает в себя обязательства Парижа поставлять больше оружия, обучать солдат и направить Украине военную помощь на сумму до 3 миллиардов евро (3,2 миллиарда долларов) в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем гарантии безопасности Франции отличаются от соглашений с другими странами. В документе прописана одна интересная деталь, которая особенно привлекает внимание после высказываний Макрона о войсках НАТО в Украине.