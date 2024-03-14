От слов к делу? СМИ заявили о переброске французских военных в сторону Украины

Нардеп заявил, что без разрешения Верховной Рады ни один иностранный солдат не войдет в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что больше не видит смысла договариваться с россиянами. При этом он подчеркнул, что армия Франции не будет наступать, комментируя свои слова о вводе войск НАТО в Украину.

Об своей позиции Макрон рассказал в интервью телеканалу TF1. При этом в других французских СМИ появилась информация о том, что часть французских военных отправляется в Румынию перед размещением в Украине. Об этом, в частности, сообщает France News 24.

В интервью президент Франции подчеркнул основной тезис о введении войск НАТО в Украину. Макрон заявил, что в сложившейся ситуации ничего нельзя исключать и ни в чем нельзя быть точно уверенным.

"Мы договаривались как могли, но с ними не о чем говорить, Украина должна победить. Мы сегодня не находимся в такой ситуации, когда нужно отправлять войска в Украину, но мы не исключаем такого сценария", – сказал Эммануэль Макрон.

Также во время интервью Макрон подчеркнул, что в случае, если Россия выйдет победительницей из войны с Украиной, то доверие к Европе "будет полностью уничтожено". Он в очередной раз подчеркнул, что борьба Украины важна не только для ее граждан, но и для "статуса и влияния Европы на международной арене".

Он также добавил, что Франция не будет наступать или перехватывать инициативу в войне с Россией. Однако если Франция будет вынуждена направить войска в Украину, то единственный, кто будет нести ответственность — это кремлевский режим.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила", — заявил Макрон в интервью.

Ранее СМИ заявили, что Макрон задумывается об отправке своих солдат в 2024 году. Развернуты не боевые подразделения могут быть в Одессе.

Вместе с тем во французских СМИ появилась информация, что часть военных страны направляют в Румынию. Эта страна выбрана в качестве временного места дислокации перед тем, как зайти в Одессу.

"Говорят, что французские полки направляются в Румынию, готовясь к развертыванию в Украине против российской армии, в частности в Одессе. Среди них упоминается 2-й иностранный пехотный полк… Эммануэль Макрон мог подтвердить эту информацию сегодня вечером во время своего телевизионного выступления. Согласно некоторым источникам, это перемещение означает предварительное позиционирование в ожидании возможного развертывания в Одессе. Ситуация в Украине может быстро приобрести международный масштаб", — пишет France News 24.

Вместе с тем народный депутат Украины от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что без разрешения Верховной Рады иностранные войска не войдут в Украину. Также он заявил, что сайт, который распространяет эту информацию, может быть фейковым.

"Без разрешения Верховной Рады никакие французские полки не могут войти на территорию Украины. Выдыхаем. Этого точно не будет. У нас есть только Силы Обороны… Сайт, который распространяет это сообщение – фейковый. Не говорил Макрон о переброске полков и отправлении в Одессу. Если бы шло к этому, то Рада голосовала бы разрешение на ввод войск. Давайте немного успокоимся и не будем накручиваться. Не будет ПОКА французских, немецких, американских войск в Украине. Не та сейчас ситуация, чтобы наши союзники вступили в войну", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ на двух направлениях.