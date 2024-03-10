Ректор Українського католицького університету Тарас Добко оцінив слова Папи Римського про "білий прапор" для України

Мої питання до Папи Франциска і держави Ватикан:

1) Якщо людство перебуває на межі третьої світової війни, яка, за словами Папи, вже триває почастинно (piecemeal) у форматі різних локальних воєн на різних континентах, якщо світова архітектура безпеки посипалася, якщо ми стали ближче до ядерної катастрофи через шантажистські погрози російського режиму застосувати зброю масового знищення, чому не чути про намагання зібрати світовий форум чи інші ініціативи світового рівня за поданням та лідерством Ватикану для обговорення миробудування, нової архітектури безпеки і норм міжнародного права, ядерного роззброєння тощо?

2) Якщо вже третій рік триває найбільша і найкривавіша після Другої світової війна в Європі і все більше країн в різний спосіб втягнуті в цю війну, якщо їй не видно швидкого кінця, якщо в цій війні чисте зло проявилося без сорому і з переконанням про свою безкарність, якщо агресор вбиває невинних людей, викрадає дітей, розстрілює полонених і стирає з обличчя землі цілі міста, то чому досі немає ключового папського документа про тривалий і справедливий мир — енцикліки, апостольської екзортації чи послання, — що його обговорював би весь світ, вивчали у всіх семінаріях і католицьких університетах (Fratelli Tutti з 2020 року потребує поважного доповнення в контексті цієї війни); чому не чути про створення аналітичних та експертних центрів за поданням Ватикану для обговорення нового міжнародного правопорядку і безпекової інфраструктури?

3) Якщо ідеологія "Русского мира", опрацьована Русскою православною церквою, стала причиною і виправданням геноцидальних месіанських планів і дій путінського режиму, якщо РПЦ безсоромно підтримує військову агресію і освячує знищення українців та української культури, якщо РПЦ благословляє ідеологію рашизму і прикривається іменем Христа для виправдання рашистських злочинів в Україні, то чому досі за ініціативи Ватикану не відбувся загальнохристиянський світовий форум для засудження цієї потворної інструменталізації Євангелія і компрометації християнства?

На таке лідерство і пророчий голос Святішого Отця, а не на заклики про білий прапор поки не пізно…, ми очікуємо в умовах світової кризи, яка може перерости у світову катастрофу. Для ініціатив такого масштабу ми повинні мобілізувати наших друзів і партнерів у католицькому світі. Не тільки світ, а й вся Католицька Церква має зробити висновки з трагічного досвіду війни проти людяності на українській землі.

Джерело: пост Добко у Facebook