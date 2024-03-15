"Один хотів порізати вени": несподіваний поворот в історії затримання 34 ухилянтів на Буковині

У справу втрутився омбудсмен

Співробітники правоохоронних органів сильно побили ухилянтів, яким не вдалося незаконно перетнути кордон України та Румунії 8 березня 2024 року. Вісім із них звернулися із заявою про побої до Національної поліції, а один навіть хотів порізати вени.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час робочого візиту до Чернівців, інформує видання "Молодий Буковинець". Омбудсмен зізнався, що його вразила ця ситуація і він не міг сидіти склавши руки.

Лубінець прокоментував побиття 34 ухилянтів

"Мене вразила ситуація із побиттям 34 чоловіків правоохоронцями. Також один із підозрюваних скаржився на те, що йому заподіяли тілесні ушкодження. У ДБР [Державне бюро розслідувань] передано цю справу. На підставі мого листа відкрили кримінальне провадження щодо правоохоронців", ― сказав омбудсмен.

Лубінець розповів про долю чоловіків, яких затримали на кордоні. Частина з них була доставлена до територіального центру комплектування (ТЦК) та відділення прикордонної служби.

Омбудсмен заявив, що не розуміє, чому цих чоловіків так жорстоко побили. Один із постраждалих навіть хотів накласти на себе руки, бо не міг витримати побоїв.

"Я коли побачив відео, не зрозумів, чому так били цих чоловіків, чим була викликана така жорстокість. Вісім людей звернулися до Нацполіції і зняли побої. Одна людина хотіла порізати вени, бо скаржилася, що його так били, що він вже не міг витримати", ― сказав Лубінець.

У всіх ухилянтів забрали документи та мобільні телефони. За словами омбудсмена, вони потім кудись зникли. Лубінець нагадав — без рішення суду людей не можна вважати винними, оскільки діє презумпція невинності.

Затримання ухилянтів на кордоні України та Румунії

Інцидент стався вдень 8 березня у Чернівецькій області. За 3 кілометри від державного кордону правоохоронці затримали бус, в якому всередині знаходилися 34 чоловіка призовного віку.

Організатором схеми був водій, який надавав послуги незаконного перетину кордону за суму 10 тисяч євро з однієї особи. Йому вже висунули підозру та затримали. Відомо, що він перебуває під вартою. Якщо його вину доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Операцію із затримання проводили співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Вона проводилася у межах кримінального провадження, порушеного за ст. 332 Кримінального кодексу.

Зауважимо, що ухилянти також мають відповідати перед законом. Зазвичай йдеться про адміністративну відповідальність, але не завжди. У 2023 році було зафіксовано 60 випадків позбавлення волі на строк до 5 років за спроби ухилитися від мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зміняться права поліцейських в Україні після ухвалення нового закону про мобілізацію. Вони допомагатимуть вручати повістки і не тільки.