Даже с лишением свободы: стало известно, сколько уклонистов в 2023 году получили судебные приговоры

60 уголовных производств завершились заключением

В 2023 году 1274 украинца получили приговоры по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили условные и реальные сроки лишения свободы до 5 лет.

Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных "Опендатабот". По его данным, в общей сложности таких приговоров 3 746 с начала войны в 2014 году.

На 2015 год пришелся первый пик наказания с начала российской агрессии на украинском Донбассе. По данным цифрового сервиса, тогда было вынесено 1 596 приговоров.

Затем их количество постепенно уменьшалось, в 2021 году достигнув восьми доведенных до конца дел. Но уже в 2022 году после начала полномасштабного вторжения количество дел составляло 220 приговоров. То есть число выросло в 25 раз.

В прошлом году 1274 украинца получили приговоры по судебным делам об уклонении от военной службы. То есть количество выросло в 5 раз по сравнению с 2022-м. Также из этого числа 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

Так, военнообязанный уклонист, который в сентябре 2023 года прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел к пункту сбора, был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат рассказала, как законно получить отсрочку от военной службы.