В один бус влізло 34 ухилянти: з’явилося епічне відео з українсько-румунського кордону.

Вартість незаконної подорожі становила 10 тисяч євро з особи

У п’ятницю, 8 березня, біля контрольно-пропускного пункту "Порубне" у Чернівецькій області, за 3 кілометри від кордону України та Румунії, затримали вантажний автобус Mercedes. У транспортному засобі крім водія перебувало 34 чоловіки призовного віку, які планували незаконно перетнути кордон.

Організатором незаконної переправи став сам водій автобуса, який за свої послуги брав 10 тисяч євро з кожного. Від усіх ухилянтів він отримав 340 тисяч євро, про що повідомив журналіст Віталій Глагола.

Затримання відбувалося у рамках кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу. Ухилянтів та організатора затримали завдяки спільній роботі Служби безпеки України та прикордонників.

За незаконне переправлення осіб за кордон передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Клієнтам теж доведеться відповісти перед законом, але вони мають адміністративну відповідальність.

Зазначимо, що чоловіки призовного віку йдуть на різні хитрощі, щоб втекти з країни. Але здебільшого вони недієві. Так, на Одещині в останній день зими затримали, напевно, найефектніших та найоригінальніших ухилянтів. Вони обмоталися ізотермічними ковдрами золотистого кольору, сподіваючись, що це допоможе залишитися невидимими для тепловізора. Але їхня хитрість не спрацювала.

Раніше на Одещині стався ще один курйоз. Ухилянт не зміг втекти до Молдови через вовків. Він заліз на дерево і сам звернувся до прикордонників, щоб його врятували. Але зізнання не врятує його від адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що клірик використав саркофаг, щоб вивезти ухилянта за кордон. До цієї незаконної схеми також залучили дитину.