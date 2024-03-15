"Один хотел порезать вены": неожиданный поворот в истории задержания 34 уклонистов на Буковине

В дело вмешался омбудсмен

Сотрудники правоохранительных органов сильно избили уклонистов, которым не удалось незаконно пресечь границу Украины и Румынии 8 марта 2024 года. Восемь из них обратились с заявлением о побоях в Национальную полицию, а один даже хотел порезать вены.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал во время рабочего визита в Черновцы, информирует издание "Молодой Буковинец". Омбудсмен признался, что его поразила эта ситуация и он не мог сидеть сложа руки.

Лубинец прокомментировал избиение 34 уклонистов

"Меня поразила ситуация с избиением 34 мужчин стражами порядка. Также один из подозреваемых жаловался на то, что ему причинили телесные повреждения. В ГБР [Государственное бюро расследований] передано это дело. На основании моего письма открыли уголовное производство в отношении правоохранителей", ― сказал омбудсмен.

Лубинец рассказал судьбу мужчин, которых задержали на границе. Часть их них была доставлена в территориальный центр комплектования (ТЦК) и отделение пограничной службы.

Омбудсмен заявил, что не понимает, почему этих мужчин так жестоко избили. Один из пострадавших даже хотел покончить с собой, потому что не мог выдержать побоев.

"Я когда увидел видео, не понял, почему так избивали этих мужчин, чем была вызвана такая жестокость. Восемь человек обратились в Нацполицию и сняли побои. Один человек хотел порезать вены, потому что жаловался, что его так избивали, что он уже не мог выдержать", ― сказал Лубинец.

У всех уклонистов забрали документы и мобильные телефоны. По словам омбудсмена, они потом куда-то исчезли. Лубинец напомнил ― без решения суда людей нельзя считать виновными, так как действует презумпция невиновности.

Задержание уклонистов на границе Украины и Румынии

Инцидент произошел днем 8 марта в Черновицкой области. В 3 километрах от государственной границы правоохранители задержали бус, в котором внутри находились 34 мужчины призывного возраста.

Организатором схемы был водитель, который предоставлял услуги незаконного пресечения границы за сумму в 10 тысяч евро с одного человека. Ему уже выдвинули подозрение и задержали. Известно, что он находится под стражей. Если его вину признают, то ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Она проводилась в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 332 Уголовного кодекса.

Отметим, что уклонисты также должны отвечать перед законом. Обычно речь идет об административной ответственности, но не всегда. В 2023 году было зафиксировано 60 случаев лишения свободы сроком до 5 лет за попытки уклониться от мобилизации.

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