"Штурмували" кордон із Молдовою за допомогою драбини: прикордонники затримали оригінальних порушників (фото)

За невдалу спробу вони були нагороджені адмінпротоколами

Прикордонники затримали на українсько-молдовському кордоні двох порушників, котрі хотіли незаконно потрапити на територію придністровського регіону. Вони озброїлися телескопічною драбиною, щоб подолати протитранспортний рів, але їхні спроби були марними.

За спробу незаконно перетнути державний кордон на чоловіків склали адміністративні протоколи. Справи вже передано до суду, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДСПУ).

Чоловікам вдалося подолати бездоріжжя та дістатися до протитранспортного рову. Але на цьому етапі їм не пощастило, адже їх помітили прикордонники. Тепер їм доведеться відповісти перед законом.

Зазначимо, що не всі ухилянти намагаються уникнути мобілізації втечею. Деякі з них виявляють ще більшу креативність. Так, деякі чоловіки стають багатодітними батьками. За чинним законодавством вони мають право виїжджати за межі країни.

Раніше "Телеграф" писав, що на Волині мати дев’ятьох дітей вирішила "допомогти" знайомим чоловікам, але заплуталася, хто чия дитина. Жінка заявила, що співмешкала з кожним із них. Суду довелося довго розбиратися з дітьми та їхніми батьками.

Також раніше "Телеграф" інформував про затримання "золотих ухилянтів". Вони думали, що оригінальні "обладунки" врятують їх від прикордонників, але помилилися.