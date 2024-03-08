Знайшла, куди влаштувати 9 дітей: на Волині жінка оригінально "рятувала" ухилянтів

Жінка не здала організаторів схеми та заявила, що переживала за "батьків" своїх дітей

У Луцьку розкрили нову аферу щодо ухилення від мобілізації. Багатодітні жінки оформляли своїх дітей на ухилянта, щоб його не могли призвати до лав ЗСУ.

Про це розповіли на телеканалі "Аверс". Схему організував місцевий житель, який разом із приятелем підшукував багатодітних жінок. Одного з них уже взято під варту.

Дівчата отримували гроші, а натомість вписували ухилянтів батьками своїх дітей. Сенс афери простий — чоловіка, який має трьох і більше дітей, не мають права згідно із законом мобілізувати до ЗСУ і він може виїхати з України.

Одну із багатодітних учасниць схеми допитали у суді. За словами жінки, всі її діти від різних чоловіків, але ім’я кожного батька вона згадати не змогла і пояснила це тим, що жила з ними так давно, що вже й не згадає їхніх імен. Тому суддя разом із прокурором самі розбиралися, хто чий батько.

Жінка запевняла суд, що з кожним із чоловіків вона "колись співмешкала", але з початком повномасштабної війни нібито почала переживати, що когось із них можуть відправити на фронт. Тому ініціатива записати їх офіційно як батьків, нібито виникла в неї самостійно.

Ті "батьки-ухилянти", які встигли виїхати з України, нібито перебувають на заробітках і регулярно надсилають їй гроші на утримання дітей. До речі, банківських карток у багатодітної матері аж три. Причому, за її словами, фінансова допомога надходить не у гривнях, а у доларах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Львівська ОВА опублікувала список організацій, які допомагали ухилянтам виїжджати з України через систему "Шлях". Загалом незаконно залишили країну майже 1800 чоловіків призовного віку.