Перереєстрація автомобіля не допоможе: нардеп прокоментував нову хитрість "ухилянтів"

Норма про позбавлення права керувати автомобілем, швидше за все, залишиться у фінальній версії законопроекту

Багатьох українців насторожив новий законопроєкт про мобілізацію та його норми щодо позбавлення права керувати транспортними засобами. Через це вони почали терміново перереєструвати автомобілі, проте в цьому сенсу мало.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі каналу "Київ 24".

За його словами, багато громадян поплутали право на володіння автомобілем та право на керування та почали переписувати свої машини на дружин.

"Ця норма стосується виключно права на керування транспортним засобом", — зазначив він і додав, що за таких умов робити перереєстрацію буде марно.

Нардеп додав, що ця норма залишається у проєкті закону, але зараз обговорюється порядок виконання цієї норми. Він не виключив, що її буде перенесено до КУпАП.

Як повідомлялося раніше, у тексті нового законопроєкту є низка санкційних заходів проти осіб, які ухиляються від мобілізації, серед яких і норма про заборону керування транспортним засобом. При цьому журналісти виявили, що після оголошення цих планів кількість перереєстрацій автомобілів в Україні зросла більш ніж у два рази.