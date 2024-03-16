На вулицях ТЦК не ловитимуть? У новому законопроєкті про мобілізацію є електронні повістки – що це

Є кілька поважних причин для неявки до ТЦК та СП після отримання повістки

У новому законопроєкті щодо мобілізації є положення про запровадження електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста для ведення обліку ТЦК. Туди надсилатимуть повістки й це вважатиметься рівнозначним врученню повістки особисто.

"Телеграф" розповідає, як це відбуватиметься у разі ухвалення законопроєкту. Днем вручення повістки вважатиметься або день вручення її під розписку, або день, коли ТЦК отримав повідомлення про доставку такої повістки до електронного кабінету військовозобов’язаного.

При цьому, якщо повістка відправлена до електронного кабінету пізніше 17:00, вона вважається врученою в робочий день, що настає за днем її відправлення. Це не залежатиме від того, коли до ТЦК надійде повідомлення про доставку повістки.

Є кілька поважних причин для неявки до ТЦК та СП після отримання повістки (як під розпис, так і електронної). Серед них — перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або смерть родича.

Як повідомляв "Телеграф", речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив, що насправді в Україні вже п’ять років вводиться електронна база даних для зберігання інформації щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Вона називається "Оберіг".