В Раде спешат принять законопроект о мобилизации: стало известно о решении нардепов

Новая версия таки "утонула" в тысячах правок, но народные избиратели нашли выход

В Комитете Верховной Рады с вопросов национальной безопасности, обороны и разведки решили ускорить принятие законопроекта о мобилизации. На заседании 19 марта планируют рассмотреть порядка 1500 спорных норм.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Телеграме. Скорее всего, будут рассмотрены наиболее популярные нормы.

"Комитет по обороне решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации (я так понимаю наиболее популярная часть будет рассматриваться) и завтра на заседании пройдет почти 1500 правок (с 624 по 2104)", ― написал Железняк.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации Верховная Рада приняла в первом чтении. Старую редакцию документа, поданную еще в конце декабря прошлого года, после длительных рассмотрений отозвал Кабмин.

У нового законопроекта порядка 4000 тысяч правок. Предполагалось, что его примут ко второй годовщине со дня российского вторжения. Но сроки принятия регулярно менялись, каждый опрошенный нардеп называл свои прогнозы.

Самыми спорными нормами являются те, которые касаются отсрочки для конкретных категорий и ограничений для уклонистов. Как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его коллеги будут остаивать правку об освобождении от призыва лиц, ухаживающих за человеком с инвалидностью. Но на каждого гражданина с инвалидностью может быть лишь один ухаживающий.

Ранее "Телеграф" писал, как омбудсмен прокомментировал законопроект о мобилизации. По мнению Лубинца, сотрудники ТЦК не должны получать никаких дополнительных полномочий.

Также омбудсмен недавно высказался насчет избиения уклонистов, которых задержали у границы с Румынией. 8 пострадавших обратились в полицию, а один из них даже пытался покончить с собой.

"Телеграф" также ранее сообщал, какие новые основания для отсрочки от призыва могут появиться в Украине. Они содержатся в обновленной редакции законопроекта о мобилизации.