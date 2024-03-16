Стосується не усіх: які зміни строків контрактної служби можливі у новому законопроєкті про мобілізацію

Зміни не торкнуться декількох пунктів

Новий законопроєкт про мобілізацію стосується не лише змін у призовному віці та можливості отримувати повістки онлайн, а й змін термінів контракту. Вони можуть стосуватися військових, окрім офіцерського складу.

Про це йдеться у збірному матеріалі NV про можливі правки у новому законі. Але контрактні терміни служби будуть переглядатися не усі.

Адже залишається чинною норма, що передбачає можливість служби за контрактом на такі терміни:

на 3 роки — для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу;

на строк від 3 до 5 років — для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу;

на строк від 5 до 10 років — для осіб офіцерського складу.

У новому законопроєкті можливі наступні зміни, вони стосуються усіх окрім офіцерського складу:

1 рік — для громадян віком від 18 до 25 років, які приймаються на військову службу за контрактом;

від 6 місяців з можливістю подовження контракту ще на 6 місяців або на довші строки — для військовозобов'язаних, які безперервно відслужили 36 місяців під час воєнного стану та були звільненні зі служби у запас, але вирішили підписати контракт знову.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Раніше "Телеграф" писав, що опубліковано новий концепт мобілізації. Наразі він вивчається у парламенті та саме під нього планується написати новий закон.