Спікер Джонсон вигадав новий хід, щоб відкласти розгляд допомоги Україні

Все може затягтися до квітня

Спікер Палати представників Майк Джонсон, який віддає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення, заявив, що налаштований спочатку ухвалити загальний бюджет США і лише потім перейти до розгляду допомоги України. У цьому випадку процес затягнеться щонайменше на три тижні.

"Спікер заявив, що хоче спочатку зосередитися на фінансуванні уряду і лише потім перейти до пакету питань національної безпеки, включаючи допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування заходів щодо посилення безпеки на кордоні США та Мексики", — повідомляє The Hill.

Видання пише, що це перенесе будь-які обговорення щодо України у кращому разі до 9 квітня. Саме тоді Палата представників має повернутися після великодніх канікул.

Зазначається, що Палата представників зіткнулася зі збільшенням необхідності надати більше військової допомоги Україні. Однак ані офіційного терміну її затвердження, ані чіткої стратегії щодо цього немає.

Як писав "Телеграф", США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн. доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті було передано боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо, і всього на пару тижнів".

Однак таке виділення допомоги – унікальний випадок, оскільки трампісти у Конгресі все ще блокують мільярди доларів допомоги для України. Тому пакет виділили за рахунок заощаджених грошей Пентагону.