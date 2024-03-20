У США вигадали, де знайти бойову техніку для України: пропозиція вже надіслана

Кілька країн Латинської Америки використовують російську та радянську техніку

США продовжують пошуки військової техніки радянського та російського зразка для передачі Україні та звернули свою увагу на країни Латинської Америки. Деяким із них уже запропонували обміняти її на аналоги американського виробництва.

Як повідомляється на сайті Пентагону, про це повідомила глава південного командування США, генерал Лора Річардсон, всього в регіоні є дев’ять країн, які мають запаси російської техніки.

"США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінять його американським обладнанням, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва", — йдеться у повідомленні.

Генерал не стала говорити, які саме країни маються на увазі.

Як повідомлялося раніше, Аргентина на початку березня передала Україні два вертольоти Мі-17, які були закуплені у Росії в 2011 році.

Водночас у мережі з’являлася інформація про те, що Еквадор хоче передати на потреби ЗСУ системи ЗРК "Оса" та іншу техніку, проте через "банановий шантаж" Москви угода зірвалася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про підсумки 20-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Партнери України запевнили у подальшій підтримці нашої країни.