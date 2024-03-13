Усі потреби не задовольнить: у Вашингтоні розповіли, на скільки вистачить нового пакету допомоги Україні

Україна отримає тимчасове полегшення у питанні постачання боєприпасів

У США після виділення першого за тривалий час пакету допомоги наголосили, що надовго його не вистачить. Крім того, він не зможе задовольнити усі потреби України на полі бою.

Як повідомляє CNN, про це повідомив на брифінгу радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, у новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".

"Цього далеко не достатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не врятує Україну від закінчення боєприпасів у найближчі тижні. Зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність прийняття двопартійного законопроєкту про національну безпеку", — сказав Салліван.

При цьому він зазначив, що цей пакет став можливим завдяки появі непередбаченої економії коштів у укладених контрактах. Наприклад, він зазначив, що деякі боєприпаси вдалося придбати за нижчою ціною, ніж спочатку очікувалося.

Разом з тим він чітко дав зрозуміти, що це не є довгостроковим рішенням і в Пентагоні не знають, чи зуміють виділити кошти подібним чином ще раз.

Як повідомлялося раніше, 12 березня Пентагон оголосив про виділення пакета в 300 мільйонів доларів для України, до якого увійшли боєприпаси для артилерії та РСЗВ, а також патрони для стрілецької зброї, ракети до ПЗРК та протитанкові гранатомети.

Водночас демократи Палати представників США почали збирати підписи за те, щоб винести документ про масштабний пакет допомоги Україні на розгляд в обхід блокування спікера Майка Джонсона.