Останній пакет був "унікальним", але…: у Пентагоні дали прогноз щодо подальшої допомоги Україні

У Міноборони США також прокоментували інформацію про постачання далекобійних ракет

Оголошення першого у цьому році пакета безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів стало "унікальним випадком". Воно відбулося на тлі блокування додаткового фінансування в Конгресі.

Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда". Вона відповіла на питання про те, чи знайдуть можливість надати Україні подібну допомогу інші відомства після того, як ці гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.

"Якщо будуть будь-які інші контракти, які будуть укладені в межах тендеру, ми, звичайно, дамо вам знати. Таке трапляється, але це були унікальні обставини", – зазначила Сінгх.

За її словами, міністр оборони Ллойд Остін та президент Джо Байден вважали, що важливо використати ці контракти, щоб передати Україні надзвичайний пакет допомоги в умовах наступу російської армії. Водночас Сінгх не підтвердила, чи вирішила адміністрація США передати Україні далекобійні ракети ATACMS, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".