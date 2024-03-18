"Підтримка потрібна зараз": у Байдена знову "рознесли" Конгрес США за бездіяльність

Кірбі наголосив, що час має значення

Українська армія у Донецькій області змушена відступати перед натиском російських терористів через нестачу боєприпасів. Українці відходять на другу та третю лінії оборони, оскільки нічим стріляти – а Конгрес США в цей час нічого не робить, щоб допомогти Україні.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу. За його словами, Конгрес повинен терміново ухвалити допомогу Україні, оскільки час має значення.

"У них закінчуються боєприпаси на Донбасі й вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони. Росіяни продовжують намагатись тиснути в західному напрямку. Їм потрібна підтримка і вона потрібна зараз", – заявив він.

Як писав "Телеграф", США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".

Проте таке виділення допомоги – унікальний випадок, оскільки "зашкварені" трампісти у Конгресі все ще блокують мільярди доларів допомоги для України. Тому пакет виділили за рахунок зекономлених грошей Пентагону.

Поки Конгрес США не може проголосувати за виділення допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів, у Пентагону немає бюджету на 2024 рік. Через нерішучість конгресменів страждає насамперед обороноздатність США.