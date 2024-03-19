Все ж таки в кредит? Сенатор США припустив, за якої умови в Конгресі приймуть допомогу Україні

70% конгресменів-республіканців чудово розуміють необхідність допомагати Україні, вважає сенатор

Одним з варіантів ухвалення допомоги Україні в Конгресі США може бути безвідсотковий кредит, а не грант без необхідності повернення. Саме такий варіант зараз буцімто розглядає спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час брифінгу в Києві. Він запевнив, що Джонсон нібито сумлінно працює над тим, щоб надати Україні допомогу.

"Я розмовляв зі спікером до того, як приїхав сюди. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною. Не тільки серед республіканців, а й серед демократів", – заявив він.

За словами Грема, ідею надання безвідсоткового кредиту підтримує експрезидент Дональд Трамп, який останніми місяцями активно гальмує допомогу Україні. Сенатор впевнений, що вже найближчими днями після ухвалення бюджету США проєкт документа пройде Палату представників, оскільки 70% конгресменів-республіканців чудово розуміють необхідність допомагати Україні.

Як писав "Телеграф", США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".

Проте таке виділення допомоги – унікальний випадок, оскільки "зашкварені" трампісти у Конгресі все ще блокують мільярди доларів допомоги для України. Тому пакет виділили за рахунок зекономлених грошей Пентагону.

Поки Конгрес США не може проголосувати за виділення допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів, у Пентагону немає бюджету на 2024 рік. Через нерішучість конгресменів страждає насамперед обороноздатність США.