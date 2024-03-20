Яке місце Україна посіла у світовому рейтингу щастя: війна має вплив, але є дивна річ

Усього у рейтингу 137 країн

До Міжнародного дня щастя, який відзначають на 20 березня, було опубліковано звіт про світове щастя "World Happiness Report". У ньому визначено рейтинг країн за рівнем щастя, який базується переважно на оцінках життя, отриманих у Всесвітньому опитуванні Gallup.

Україна цього року посіла у ньому 92 місце зі 137. Про це пише CNN.

За словами дослідників, війна, яку розпочала Росія, мала б мати негативний вплив, проте, якщо подивитись на інфографіку за попередні роки (2023 — №96, 2022 — №98), то виходить, що Україна у рейтингу підіймається. Країна-агресорка виявилась у цьому році "щасливішою" за Україну та посіла у рейтингу 70 місце.

Першість у ньому вже шостий рік поспіль займає Фінляндія. Скандинавська країна та її сусіди Данія, Ісландія, Швеція та Норвегія отримали дуже хороші оцінки за показниками, які звіт використовує для пояснення своїх висновків. Серед них — очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, де люди піклуються про один одного, та свобода приймати ключові життєві рішення.

У першу десятку також потрапив Ізраїль, який піднявся на 4 місце з 9 місця в рейтингу минулого року. Замикають першу десятку Нідерланди (№5), Швейцарія (№8), Люксембург (№9) і Нова Зеландія (№10).

Дослідники також наголосили, що було помічено зростання доброзичливості приблизно на 25% відносно показників, коли була пандемія.

"Навіть у ці важкі роки позитивні емоції залишалися вдвічі більш поширеними, ніж негативні, а почуття позитивної соціальної підтримки вдвічі сильніше, ніж почуття самотності", — сказав головний дослідник Джон Гелівел у пресреліз.

Україна у рейтингу в попередні роки

Зауважимо, що навіть попри війну Україна на декілька щаблів вище у цьогорічному звіті, адже у 2023 вона посіла 96 місце. У рік, коли почалось повномасштабне вторгнення, наша держава зайняла 98 місце. У 2021 — 110, у 2020 — 123, у 2019 — 133, у 2018 — 138, у 2017 — 132, у 2016 — 123, у 2015 — 111 місце.

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