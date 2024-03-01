Україна втратила першість: кому букмекери пророкують перемогу на Євробаченні 2024 (фото)

Дізнайтеся, хто обігнав alyona alyona та Jerry Heil у свіжому рейтингу

Україна вперше за довгий час після проведення Національного відбору на Євробачення 2024 втратила першу позицію в рейтингу букмекерів. До сьогодні лідерство серед учасниць конкурсу, українських виконавиць alyona alyona та Jerry Heil, становило 16% шансів на перемогу. Проте лише за кілька днів Україна опустилася на друге місце.

Згідно з новими даними букмекерської таблиці, перше місце посіла Хорватія, а точніше представник країни Baby Lasagna з конкурсною піснею Rim Tim Tagi Dim. 28-річний співак має шанс на перемогу у 14% і вже зараз вважається потужним конкурентом представниць України.

Водночас alyona alyona та Jerry Heil також мають 14%, проте прогнози на перемогу українок більше не такі втішні. Наголосимо, що це не остаточні букмекерські ставки. Багато країн ще не обрали своїх представників для участі у міжнародному пісенному конкурсі.

Хорватія займає 1 позицію у рейтингу букмекерів "Євробачення 2024"

Україна займає 2 позицію у рейтингу букмекерів "Євробачення 2024"

Третє місце посідає Ісландія, яка ще не представила свого учасника на Євробачення 2024. Четверте та п’яте місце посідають Італія та Бельгія відповідно.

Нагадаємо, що Україна на Євробаченні 2024 виступить у першому півфіналі 7 травня. Другий півфінал відбудеться 9 травня, а сам гранд-фінал – у суботу, 11 травня.