500 тисяч людей мобілізувати не потрібно? Шмигаль зробив важливу заяву

Оцінка показала, чи є така необхідність

У мобілізації 500 тисяч військовослужбовців немає потреби. Це пов’язано з ситуацією з ротацією на лінії фронту й озброєнням, що надходить в Україну.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це у середу, 20 березня, пише Bloomberg.

Він також додав, що вирішальне значення для зусиль України має фінансування на суму понад 60 мільярдів доларів. Наразі воно затримується республіканцями Палати представників у Вашингтоні.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо у нас буде підтримка з боку наших партнерів по артилерійських снарядах, по ракетах великої та середньої дальності", — заявив Шмигаль.

Він сказав, що українські чиновники перебувають в "активному діалозі" з членами Конгресу від обох партій і також дав зрозуміти, що очікує на позитивні новини про фінансування "цього чи максимум наступного місяця".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці 2023 року українські військові звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням мобілізувати 500 тисяч людей. Глава держави, своєю чергою, сказав, що це дуже великі цифри і йому потрібні додаткові аргументи. Він також додав, що важливим є не лише питання мобілізації, а й демобілізації.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що у 2024 році Генштаб справді планує мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, остаточно буде відомо про обсяги мобілізації вже після затвердження певних нормативно-правових та стратегічних документів.

Командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов зазначив, що Україні потрібно мобілізувати щонайменше 250 тисяч осіб, щоб стримувати наступ окупантів.