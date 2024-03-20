500 тысяч человек мобилизовать не нужно? Шмыгаль сделал важное заявление

Оценка показала, есть ли такая необходимость

В мобилизации 500 тысяч военнослужащих нет необходимости. Это связано с ситуацией с ротацией на линии фронта и поступающим в Украину вооружением.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом в среду, 20 марта, пишет Bloomberg.

Он также добавил, что решающее значение для усилий Украины имеет финансирование на сумму более 60 миллиардов долларов. Сейчас оно задерживается республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", — заявил Шмыгаль.

Он сказал, что украинские чиновники находятся в "активном диалоге" с членами Конгресса от обеих партий и также дал понять, что ожидает положительных новостей о финансировании "в этом или максимум в следующем месяце".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце 2023 года украинские военные обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой мобилизовать 500 тысяч человек. Глава государства в свою очередь сказал, что это очень большие цифры и ему нужны дополнительные аргументы. Он также добавил, что важен не только вопрос мобилизации, но и демобилизации.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в 2024 году Генштаб действительно планирует мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, окончательно будет известно об объемах мобилизации уже после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов.

Командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов отметил, что Украине нужно мобилизовать не менее 250 тысяч человек, чтобы сдерживать наступление оккупантов.