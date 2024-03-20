Війна — не найбільше зло: бізнес про виклики і дії силовиків

Виклики для бізнесу та інвесторів під час тотальної війни, такі як повернення тиску з боку правоохоронних органів через "валютний контроль" та штрафи з боку податкових органів, а також шляхи подолання цих викликів та ефективні державні механізми залучення інвесторів обговорювалися на 11-му круглому столі, організованому Галиною Янченко, головою Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. Захід відбувся у Житомирській області за участі представників Федерації роботодавців України, Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України", місцевих підприємців та юристів.

"Як голова Парламентської комісії по захисту інвесторів про деякі проблеми чую не вперше. Митниця, тиск з боку правоохоронців, "палки в колесах" під час будівництва нових підприємств чи введення в експлуатацію потужностей. Є й нові труднощі, з якими зіштовхуються підприємці. Одразу кілька учасників зустрічі розповіли про штрафи від податкової через протермінування часу на повернення коштів в країну — т.з. валютний контроль", — прокоментував народний депутат.

На круглому столі в Житомирській області особлива увага була приділена питанню взаємовідносин між компаніями та правоохоронними органами. Там виступили представники Ліванської інвестиційної групи, яка під час війни інвестувала 15 мільйонів доларів у нові підприємства в Київській області.

Представник Ліванської інвестиційної групи розповів про конфліктну ситуацію з компаніями в Житомирській області.

"Наше питання досить показове. Або методи тиску на бізнес нашого сусіда-агресора будуть поширюватися в Україні, або сучасна Україна отримає перемогу. Ми сподіваємося, що такі способи тиску на бізнес з боку силових структур Житомирської області вийдуть у публічне поле. Ми готові йти на відкритий діалог з керівництвом держави, з Верховною Радою і сподіваємося, що справедливість буде встановлено. Проблема ця системна, вона криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна", — каже Мергеш Родріге, інвестор Lebanon Group.

Майже всі підприємці стикаються з певними "труднощами" при спілкуванні з правоохоронними органами, зазначила Ольга Гетьманенко, адвокат з кримінального права, яка також була присутня на конференції.

"При необхідності воювати із зовнішнім ворогом, нам ні в якому разі не можна воювати внутрішньо. Проте, на жаль, внутрішні вороги з корисною метою чинять тиск на бізнес. І питання треба вирішувати, щоб люди, які сьогодні вірять в Україну, не розчарувалися і продовжували боротися. Майже кожний підприємець стикається із певними "шероховатостями" при взаємодії з правоохоронцями. Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю. Цю проблематику підтримав кожний, хто був сьогодні присутній на круглому столі"".

За підсумками круглого столу було прийнято рішення активно шукати інституційні шляхи вирішення порушених підприємцями питань. Бізнес, який підтримує економіку України, очікує від Уряду конструктивного підходу та співпраці.

"Одним із резонансних питань, що прозвучали на круглому столі — це питання тиску правоохоронців і прокуратури на бізнес. Сьогодні ми почули показовий кейс. Я пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль", — підсумувала Галина Янченко, ініціатор зустрічі.