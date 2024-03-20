Война — не самое большое зло: бизнес о вызовах и действиях силовиков

Вызовы для бизнеса и инвесторов во время тотальной войны, такие как возвращение давления со стороны правоохранительных органов из-за "валютного контроля" и штрафов со стороны налоговых органов, а также пути преодоления этих вызовов и эффективные государственные механизмы привлечения инвесторов обсуждались на 11-м круглом столе, организованном Галиной Янченко, председателем Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов. Мероприятие прошло в Житомирской области с участием представителей Федерации работодателей Украины, Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины", местных предпринимателей и юристов.

"Как глава Парламентской комиссии по защите инвесторов о некоторых проблемах слышу не впервые. Таможня, давление со стороны правоохранителей, "палки в колесах" при строительстве новых предприятий или вводе в эксплуатацию мощностей. Есть и новые трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Участники встречи рассказали о штрафах от налоговой из-за просрочки времени на возврат средств в страну — так называемый валютный контроль", — прокомментировал народный депутат.

На круглом столе в Житомирской области особое внимание уделено вопросу взаимоотношений между компаниями и правоохранительными органами. Там выступили представители Ливанской инвестиционной группы, которая во время войны инвестировала 15 миллионов долларов в новые предприятия в Киевской области.

Представитель Ливанской инвестиционной группы рассказал о конфликтной ситуации с компаниями в Житомирской области.

"Наш вопрос достаточно показателен. Или методы давления на бизнес нашего соседа-агрессора будут распространяться в Украине, или современная Украина одержит победу. Мы надеемся, что такие способы давления на бизнес со стороны силовых структур Житомирской области выйдут в публичное поле. Мы готовы идти на открытый диалог с руководством государства, с Верховной Радой и надеемся, что справедливость будет установлена. Проблема эта системная, она кроется в менталитете силовых структур и их отношении к бизнесу. Это надо менять, потому что в противном случае бизнес просто перестанет существовать. От бизнеса зависит экономика, армия и сама страна", — говорит Мергеш Родриге, инвестор Lebanon Group.

Почти все предприниматели сталкиваются с определенными "трудностями" при общении с правоохранительными органами, отметила Ольга Гетьманенко, адвокат по уголовному праву, которая также присутствовала на конференции.

"При необходимости воевать с внешним врагом, нам ни в коем случае нельзя воевать внутренне. Однако, к сожалению, внутренние враги с полезной целью оказывают давление на бизнес. И вопрос нужно решать, чтобы люди, сегодня верящие в Украину, не разочаровались и продолжали бороться. Почти каждый предприниматель сталкивается с определенными "шероховатостями" при взаимодействии с правоохранителями. Этот вопрос может быть урегулирован на законодательном уровне, с помощью дополнительного контроля. Эту проблематику поддержал каждый, кто присутствовал сегодня на круглом столе".

По итогам круглого стола было принято решение активно искать институциональные пути решения поднятых предпринимателями вопросов. Бизнес, поддерживающий экономику Украины, ожидает от правительства конструктивного подхода и сотрудничества.

"Одним из прозвучавших на круглом столе резонансных вопросов — это вопрос давления правоохранителей и прокуратуры на бизнес. Сегодня мы услышали показательный кейс. Я предлагаю народным депутатам из парламентской спецкомиссии по защите инвесторов взять это дело на рассмотрение и на наш личный парламентский контроль", — подытожила Галина Янченко, инициатор встречи.