В Україні заборонять Telegram? У Раді дали чітку відповідь

Наразі закон про медіа не регулює діяльність Telegram

В Україні не заборонять використання месенджера Telegram. А законопроєкт про регуляцію його діяльності, який ініціював народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, навряд чи буде прийнято.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи, нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, пише ТРУХА. Він зазначив, що будь-яка дискусія про межі впливу буде достатньо складною. За словами нардепа ці межі визначити одностайно неможливо.

На його думку, цей законопроєкт не стане законом. Юрчишин підкреслив, що це буде скоріше стартом чергової дискусії про те, як у соціальних мережах зменшити кількість російської пропаганди.

Він також зазначив, що у будь-якому разі навіть цей законопроєкт не передбачає закриття Telegram. За словами нардепа, мова йде про неприйнятний контент, а ця практика нормальна у всьому цивілізованому світі.

Які обмеження пропонують запровадити

Варто зазначити, що у запропонованому Княжицьким законопроєкті не пропонується заблокувати Telegram. Водночас там передбачаються наступні обмеження:

сервіси зобов'яжуть реагувати на поширення через них порнографії, пропаганди наркотиків, глорифікації фашизму, виправдовування російської агресії тощо;

на запит Нацради з питань телерадіомовлення сервіси змусять розкривати структуру власності, а також джерела фінансування;

якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно триває дискусія щодо заборони в країні месенджера Telegram. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що в спецслужбах підтримують найпростіший варіант – заборону, але конкретних претензій до самого месенджера СБУ не висловлювала.

Голова Комітету виборців України, політолог Олексій Кошель заявив, що в Україні потрібно заборонити популярну мережу Telegram на час воєнного стану. На його думку, вона допомагає росіянам проводити інформаційні операції.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступив проти блокування Telegram. Він також додав, що це просто неможливо.