В Украине запретят Telegram? В Раде дали четкий ответ

Сейчас закон о медиа не регулирует деятельность Telegram

В Украине не запретят использование мессенджера Telegram. А законопроект о регуляции его деятельности, который инициировал народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, вряд ли будет принят.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы, нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, пишет ТРУХА. Он отметил, что любая дискуссия о пределах влияния будет достаточно сложной. По словам нардепа, эти границы определить единогласно невозможно.

По его мнению, этот законопроект не станет законом. Юрчишин подчеркнул, что это будет скорее стартом очередной дискуссии о том, как в социальных сетях снизить количество российской пропаганды.

Он также отметил, что в любом случае даже этот законопроект не предусматривает закрытие Telegram. По словам нардепа, речь идет о неприемлемом контенте, а эта практика нормальная во всем цивилизованном мире.

Какие ограничения предлагают ввести

Следует отметить, что в предложенном Княжицким законопроекте не предлагается заблокировать Telegram. В то же время там предусматриваются следующие ограничения:

сервисы обяжут реагировать на распространение через них порнографии, пропаганды наркотиков, глорифификации фашизма, оправдания российской агрессии и т.п.;

по запросу Нацсовета по телерадиовещанию сервисы заставят раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования;

если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, данная платформа не может использоваться госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия о запрете в стране мессенджера Telegram. Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в спецслужбах поддерживают самый простой вариант – запрет, но конкретных претензий к самому мессенджеру СБУ не высказывала.

Глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель заявил, что в Украине нужно запретить популярную сеть Telegram на время военного положения. По его мнению, она помогает россиянам проводить информационные операции.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против блокирования Telegram. Он также добавил, что это просто невозможно.