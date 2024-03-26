"Пусть ищут выход": Кулеба резко высказался о Германии и Taurus

Он коснулся и вопроса предоставления Украине Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу нежелания Германии передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Он добавил, что каждый раз, заговаривая о необходимости передать их, получает от Германии "раздраженные отклики".

"Послушайте, я устал отвечать на этот вопрос. Извините. Можете цитировать меня, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные отклики из Берлина. Оставьте это им. Они сами себя загнали в эту ситуацию. Пусть ищут выход", — сказал министр в разговоре с журналистом Politico.

Также он призвал Запад дать Украине "эти чертовы Patriot", чтобы защищаться от российских ракетных атак. Кулеба подчеркнул, что если бы Киев имел достаточно систем ПВО, а именно Patriot, то смог бы защитить не только жизни украинцев, но и экономику от разрушения.

Глава МИД описал порочный круг: оружие задерживается, или поставляется в недостаточном количестве, после чего союзники говорят, что Украина отступает, и не способна победить. В результате они задаются вопросом, почему они должны предоставить Украине оружие, которое "меняет правила игры".

"Но, ребята, вся эта картина реальности, которую вы себе рисуете, является следствием одного простого факта — украинские солдаты не имеют достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", — резюмировал Кулеба.

Как рассказывал "Телеграф", немецкий Der Spiegel сообщал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно разрабатывает план, как Украине можно передать Taurus при этом не пересекая так называемые "красные линии" канцлера Германии Олафа Шольца.