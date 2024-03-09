Україна не отримає німецькі ракети Taurus, але...: у Лондоні придумали, як допомогти Києву з крилатими ракетами

Берлін поки що на пропозицію не реагував

Великобританія офіційно запропонувала Німеччині знайти вихід у питанні передачі Україні крилатих ракет Taurus. Для цього Лондон пропонує влаштувати кільцевий обмін.

Як розповів глава МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, ідея полягає в тому, щоб Берлін передав Лондону ракети Taurus, а Україна отримає таку саму кількість ракет Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти для досягнення максимального ефекту для України", — сказав він.

Кемерон зазначив, що Британія "повна рішучості" співпрацювати з Німеччиною з усіх питань, що стосуються допомоги ЗСУ, проте додав, що не хоче розкривати деталі та "розповідати опонентам, що ми маємо намір робити".

Він відкинув побоювання про те, що передача крилатих ракет сприятиме ескалації війни в Україні, проте наголосив, що якщо такі побоювання є, то можна накласти обмеження щодо їх застосування.

При цьому Кемерон додав, що в Лондоні довіряють запевненням України та задоволені досягнутими домовленостями.

"Інакше ми б не робили це", — додав він.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Британія запропонувала Німеччині кільцевий обмін крилатих ракет, з’явилася 1 березня, проте тепер інформацію можна вважати офіційно підтвердженою.