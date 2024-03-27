Не только раздача повесток: в ТЦК рассказали неожиданное о своих сотрудниках

ТЦК являются составляющей Вооруженных Сил Украины

Военнослужащие ТЦК и СП также выполняют и боевые задачи. Например, в составе мобильных групп ПВО.

Об этом рассказали в Полтавском областном ТЦК. В пресс-службе объяснили, что ТЦК являются составляющей Вооруженных Сил Украины, а туда переводят бойцов, которые не могут воевать на фронте по состоянию здоровья.

В то же время военнослужащих ТЦК переводят в боевые подразделения, также они выполняют боевые задачи в составе сводных подразделений, а также мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Отмечается, что в ТЦК есть и гражданские, которые не имеют формы и оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Галина Третьякова недавно привела данные Минобороны, судя по которым, среди работников территориальных центров комплектования только половина участвовала в боевых действиях. Более того, средний пенсионный возраст среди военных 45-47 лет.

Также "Телеграф" сообщал, что в сети засветилось видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданскими и работниками ТЦК в городе Киев. Неизвестная женщина пыталась препятствовать военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей. К ней присоединился пожилой мужчина, будучи под хмельком, замахнулся на одного из военных табуретом.