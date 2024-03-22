"Провокували бійку": у ТЦК прокоментували конфлікт між цивільними та військовими у Києві

Чоловік замахнувся табуретом на одного з військових

У мережі засвітилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у місті Київ. Невідома жінка намагалася перешкодити військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків. До неї долучився чоловік похилого віку, бувши напідпитку, замахнувся на одного з військових табуретом.

Служба зв'язків з громадськістю Київського МТЦК та СП прокоментувала ситуацію. Зазначено, що подія сталася 4 березня 2024 року у Дарницькому районі міста Київ.

"У підземному переході на відео був зафіксований конфлікт цивільних осіб з військовослужбовцями Дарницького районного у місті Київ територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — повідомляє служба.

На відео зафіксовано конфлікт між мобільною групою РТЦК та цивільними особами у підземному переході метро "Позняки".

"Під час здійснення оповіщення мобільною групою Дарницького РТЦК у підземному переході метро "Позняки" невідома жінка почала перешкоджати військовослужбовцям здійснювати їх службові обов’язки. До неї долучився інший цивільний чоловік похилого віку і замахнувся на одного з військовослужбовців табуретом. Важливо, що цей фрагмент події не потрапив на відео. У кадр потрапив лише момент, як військовий передавав табурет жінці, а чоловік, бувши напідпитку, продовжував провокувати бійку та замахуватися на представника РТЦК", — прокоментували в Київському МТЦК та СП.

Зазначається, що військовослужбовці поводили спокійно та стримано, намагаючися заспокоїти жінку та чоловіка. Військовим вдалося уникли бійки та залишили місце події.

"Наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити документи, що посвідчують особу. Не ображати військовослужбовців, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них. Закликаємо уникати спекуляцій на дану тему та не провокувати конфлікти", — підкреслюють у службі.

Також додають про відповідальність у випадку ухилення та будь-якого перешкоджання роботі представників ТЦК та СП: "Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років".

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК відреагували на скандал із "викраденням" волонтера у Львові. Чоловік провокував на конфлікт співробітників і не пред’являв військово-облікові документи.