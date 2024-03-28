Новости РФ на украинских каналах: вражеские хакеры атаковали ТВ Украины

Официальной информации по атаке еще нет

В четверг, 28 марта, российские хакеры атаковали украинское спутниковое телевидение. На экранах транслируются российские новости.

Об этом сообщает общественный деятель Андрей Смолий. Он опубликовал видео, где вместо украинского ТВ идут новости страны-агрессора.

По словам пользователей сети, сбой начался в 9:30.

О случившемся стало известно в 9:50 утра. Пока официальной информации и подтверждения хакерской атаки нет.

Напомним, в марте ГУР и соответствующие спецподразделения наносили несколько "ударов" по госпредприятиям России. Так, они совершили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны РФ и получили доступ к секретным данным ведомства страны-агрессоры.

И уже через несколько дней после этой "работы" они атаковали платежную систему "Тройка", сайт "Мосметро", сбои произошли в работе "Казанского метрополитена". Недоступны были сайты ticket.rzd.ru и travel.rzd.ru. Также хакеры получили доступ к популярной российской бухгалтерской программе 1С: "Первый бит".

Ранее "Телеграф" писал, что в Пенсионном фонде произошел сбой. Портал ошеломил украинцев пикантным фото.