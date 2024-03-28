Росія буде намагатися використати теракт в "Крокус Сіті Холл": в ISW пояснили мерзенні задумки Путіна

Для Путіна та російської так званої влади теракт та загибель багатьох росіян – лише інфопривід

Російський терористичний режим на фоні теракту в "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську посилить антизахідну та антиукраїнську риторику. Це потрібно російському диктатору Володимиру Путіну, щоб посилити підтримку війни в Україні серед російських громадян.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 27 березня. Аналітики вказують, що брехлива російська пропаганда намагається пов'язати західні країни та Україну з терактом у "Крокус Сіті Холлі", такі ж заяви роблять російські так звані офіційні особи.

Наприклад, Генеральна прокуратура та Слідчий комітет РФ заявили, що будуть розслідувати нібито присутній вплив американського і західного фінансування для організації терористичних атак проти Росії. Російські депутати з Державної думи, подаючи відповідне звернення, не посилалися саме на "Крокус Сіті Холл". Щобільше, скоріше за все, так звана влада Росії може взагалі утриматися від офіційних звинувачень в теракті на адресу України та західних країн – усі докази вказують на те, що до теракту причетна саме організація ІДІЛ-К.

З іншого боку, російські так звані офіційні особи регулярно називають "тероризмом" атаки Сил оборони України по військових цілях російських терористів на окупованій території України та в РФ. Також росіяни постійно стверджують, що нібито Захід допомагає організовувати ці удари – звичайно, не надаючи жодних підтверджень.

"Кремль, ймовірно, сподівається, що уявлення про причетність України та Заходу до атаки на "Крокус Сіті Холл" посилять внутрішню підтримку війни в Україні, а російські чиновники, ймовірно, посилатимуться на ширший погляд на те, що вони вважають тероризмом, щоб ще більше виставити українців за терористів і Захід як спонсор тероризму. Кремль все ще може офіційно звинуватити Україну в атаці на "Крокус Сіті Холл", якщо він вважає, що цих інших інформаційних зусиль недостатньо, щоб викликати внутрішню реакцію, яку він, ймовірно, хоче", – резюмували аналітики.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що навіть найближче оточення російського диктатора не вірить у те, що Україна якось пов’язана із нападом на "Крокус". А заяви про те, що терористи після атаки поїхали в Україну, відкинув Олександр Лукашенко, який заявив, що ті намагалися прорватися до Білорусі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито група терористів вчинила стрілянину, в якій загинули 144 особи. Вранці 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила автомобіль зі стрілками із московського "Крокуса Сіті". Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною. 24 березня у Москві суд заарештував усіх чотирьох на два місяці. При цьому було видно, що затримані зазнали жорстких тортур.