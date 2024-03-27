Вони все знали: Буданов розповів, чому спецслужби РФ допустили теракт у "Крокусі"

Глава розвідки відповів на звинувачення росіян щодо його причетності

Російські спецслужби знали, що бойовики ІДІЛ готують теракт щонайменше з 15 лютого поточного року. Інформація про це вперше надійшла від розвідуправління у Сирії та була звідти передана до Москви.

Про це розповів під час виступу на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Його слова наводить пресслужба ГУР.

При цьому він наголосив, що росіяни знали, звідки прийдуть бойові групи і через які країни вони переміщалися на їхню територію.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них заведено, боротьба "веж", щоб зараз зняти кілька чиновників. Інший варіант ― вони справді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде локальніше, і хотіли звинуватити в усьому Україну", — сказав глава ГУР.

Буданов також відкинув звинувачення російських чиновників у тому, що він персонально причетний до теракту, зазначивши, що він загалом не схвалює терористичні акти проти цивільного населення навіть у тому випадку, коли йдеться про ворожу державу.

Крім того, начальник української розвідки додав, що різні спецслужби в різні часи намагалися створити "контрольований хаос", очікуючи, що зможуть їм керувати.

"Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", — додав Буданов.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що навіть найближче оточення російського диктатора не вірить у те, що Україна якось пов’язана із нападом на "Крокус". А заяви про те, що терористи після атаки поїхали в Україну, відкинув Олександр Лукашенко, який заявив, що ті намагалися прорватися до Білорусі.