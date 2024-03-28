Попа не наша? В Пенсионном фонде прокомментировали появление пикантного фото
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Снимок уже удалили, однако его успели распространить по каналам и чатам
В Пенсионном фонде прокомментировали ночную публикацию пикантного фото на официальном Телеграм-канале. В новом заявлении говорится о попытке дискредитации работы государственного учреждения.
Об этом пишет пресс-служба Пенсионного фонда. Пикантное фото выложили мошенники, однако неизвестно, как они получили доступ к аккаунту.
"Сегодня была попытка дискредитировать работу Пенсионного фонда Украины через канал в Telegram. Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере, деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода", — говорится в сообщении.
Пресс-служба госучреждения также призвала не искать скрытые смыслы. Пенсионный фонд работает и продолжает финансировать пенсии и льготы.
"Просим не искать в сообщении, распространяемом представителями отдельных медиа, скрытых смыслов. Фонд в установленном порядке финансирует пенсионные и страховые выплаты, жилищные субсидии и льготы", — говорится в сообщении.
В госучреждении также напомнили, что следует проверять правдивость информации на других официальных каналах Фонда:
- сайт — www.pfu.gov.ua;
- вебпортал электронных услуг — www.portal.pfu.gov.ua ;
- WhatsApp — https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M ;
- Facebook — www.facebook.com/pfu.gov.ua ;
- Twitter — @PFU_UA;
- YouTube — www.youtube.com/@PensFund.
Напомним, в ночь на 28 марта в Телеграм-канале Пенсионного фонда появилось интимное фото. Оно быстро распространилось по пабликам. Украинцы с юмором отнеслись к инциденту.
Ранее "Телеграф" писал, что российские хакеры атаковали украинские каналы. Утром 28 марта на экраны вывели новости РФ.