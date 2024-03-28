Попа не наша? В Пенсионном фонде прокомментировали появление пикантного фото

Снимок уже удалили, однако его успели распространить по каналам и чатам

В Пенсионном фонде прокомментировали ночную публикацию пикантного фото на официальном Телеграм-канале. В новом заявлении говорится о попытке дискредитации работы государственного учреждения.

Об этом пишет пресс-служба Пенсионного фонда. Пикантное фото выложили мошенники, однако неизвестно, как они получили доступ к аккаунту.

"Сегодня была попытка дискредитировать работу Пенсионного фонда Украины через канал в Telegram. Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере, деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода", — говорится в сообщении.

Пресс-служба госучреждения также призвала не искать скрытые смыслы. Пенсионный фонд работает и продолжает финансировать пенсии и льготы.

"Просим не искать в сообщении, распространяемом представителями отдельных медиа, скрытых смыслов. Фонд в установленном порядке финансирует пенсионные и страховые выплаты, жилищные субсидии и льготы", — говорится в сообщении.

В госучреждении также напомнили, что следует проверять правдивость информации на других официальных каналах Фонда:

сайт — www.pfu.gov.ua;

вебпортал электронных услуг — www.portal.pfu.gov.ua ;

WhatsApp — https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M ;

Facebook — www.facebook.com/pfu.gov.ua ;

Twitter — @PFU_UA;

YouTube — www.youtube.com/@PensFund.

Напомним, в ночь на 28 марта в Телеграм-канале Пенсионного фонда появилось интимное фото. Оно быстро распространилось по пабликам. Украинцы с юмором отнеслись к инциденту.

Ранее "Телеграф" писал, что российские хакеры атаковали украинские каналы. Утром 28 марта на экраны вывели новости РФ.