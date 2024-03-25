Пограбували банк: у Львові справжній бойовик із затриманням (фото)

Вони мали військові елементи одягу

Вранці у понеділок, 25 березня, у Львові сталося пограбування банку. Правоохоронці вже затримали ймовірних крадіїв.

Про це повідомляє поліція Львівської області. Всі екіпажі негайно вирушили на пошуки зловмисників.

"Сьогодні, о 7-й годині, усі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого. Попередньо, двоє осіб у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста", — йдеться в повідомленні.

Ймовірних зловмисників помітили на зустрічній смузі руху. За декілька хвилин, вони покинули транспортний засіб на вулиці Городоцькій.

"Відпрацьовуючи зазначений район інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом. Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби", — додали у поліції.

Правоохоронці зазначили, що затримані не мають жодного відношення до військових, окрім елементів одягу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік вкрав у свого боса велику суму грошей та поїхав на його Audi. За скоєне зловмиснику загрожує кара у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.