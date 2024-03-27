Непридатні до служби: з якими серцевими вадами не мобілізують

Про вади здоров'я потрібно повідомляти ВЛК, надаючи підтверджуючі документи

В Україні триває загальна мобілізація. Деякі чоловіки не підлягають їй за станом здоров'я.

Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу, є певні вади серця та хвороби кровообігу з якими людей визнають непридатними донесення військової служби та мають зняти з обліку. Слабші форми цих захворювань призводять до обмеженої придатності у воєнний час.

Хвороби кровообігу, з якими людина вважається непридатною до служби в армії

Кардіоміопатії, міокардити, міокардіофіброз, кардіосклероз та перикардити (некоронарогенні хвороби серця), легеневе серце, легенева емболія, легенево-серцева недостатність, вади судин в легенях, порушення серцевого ритму та провідності, міокардіодистрофія, ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань через вади серця, що супроводжуються серцевою недостатністю — в разі серцевої недостатності II-Б-III стадії.

Гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія — в разі III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней.

Усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, ускладнення цих хвороб, атеросклероз серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань чи імплантації — у разі серцевої недостатності II-Б-III стадії.

Субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (не травматичний) крововилив, транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт та наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма артерій та наслідки хірургічних втручань — в разі значного порушення функцій.

Хвороби артерій, артеріол та капілярів (атеросклерози, стеноз, аневризма, розширення, емболія і тромбоз аорти), хвороби периферичних судин, набутий артеріовенозний свищ, спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус; хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія та тромбоз інших вен; варикоз різних органів, постфлебітичний синдром; неспецифічний лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань) — у разі значних порушень кровообігу та функцій.

Якщо людина перехворіла на загострення хвороби системи кровообігу або мала хірургічне втручання, її визнають непридатною тимчасово. В такому випадку надається лікування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мобілізаційний вік в Україні з 27 по 60 років. Однак чоловіків від 18 до 27 можуть мобілізувати, якщо вони мають військовий досвід.