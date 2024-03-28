Кого мобілізують у квітні до лав ЗСУ: є низка категорій

Насамперед це стосується осіб з бойовим досвідом

Воєнний стан в Україні продовжено до 14 травня, тому мобілізація військовозобов'язаних триватиме увесь квітень. Отримати повістку можуть чоловіки віком від 18 до 60 років.

"Телеграф" розповість вам, кого вже з 1 квітня можуть призвати до лав ЗСУ. Це стосується навіть обмежено придатних осіб.

Перш за все отримати повістку у квітні 2024 року можуть військовозобов'язані, які мають бойовий досвід, навички володіння зброєю.

Окрім цього до лав ЗСУ також беруть водіїв, зв'язківців, операторів БпЛА, фахівців зі снайпінгу, IT-фахівців тощо.

Призвати на військову службу у квітні можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним — 60 років.

Добровольцями можуть стати:

призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу — вони можуть підписати контракт із ЗСУ;

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — з проходженням служби за місцем проживання.

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