Кого мобілізують у квітні до лав ЗСУ: є низка категорій
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Насамперед це стосується осіб з бойовим досвідом
Воєнний стан в Україні продовжено до 14 травня, тому мобілізація військовозобов'язаних триватиме увесь квітень. Отримати повістку можуть чоловіки віком від 18 до 60 років.
"Телеграф" розповість вам, кого вже з 1 квітня можуть призвати до лав ЗСУ. Це стосується навіть обмежено придатних осіб.
Перш за все отримати повістку у квітні 2024 року можуть військовозобов'язані, які мають бойовий досвід, навички володіння зброєю.
Окрім цього до лав ЗСУ також беруть водіїв, зв'язківців, операторів БпЛА, фахівців зі снайпінгу, IT-фахівців тощо.
Призвати на військову службу у квітні можуть:
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 60 років з наявністю бойового досвіду;
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;
- чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
- осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.
Граничний вік для мобілізації залишився незмінним — 60 років.
Добровольцями можуть стати:
- призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу — вони можуть підписати контракт із ЗСУ;
- жінки, які придатні за станом здоров'я;
- особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — з проходженням служби за місцем проживання.
Раніше "Телеграф" писав, кому зі студентів дадуть відстрочку. Стосується тих, хто навчається на денній чи дуальній формах.