Могут ли студенту вручить повестку: что говорит закон

Государство защищает право на непрерывное образование

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а также обновление законодательства по ней. В новом законопроекте предлагается лишить права отсрочки получающих второе высшее образование.

Пока еще действуют предыдущие нормы. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", студенты вузов получают отсрочку от армейской службы до окончания учебы. Условиями для получения такой отсрочки является обучение на дневной или дуальной форме получения образования. Заочникам отсрочка не предоставляется.

Ограничения по типу финансирования образования – бюджет или контракт, нет. Отсрочку могут получить:

соискатели профессионального или профессионально-технического образования

профессиональной высшей

высшего образования

ассистенты-стажеры

аспиранты

докторанты.

Важно отметить, что студенты могут получить повестку для уточнения данных в ТЦК. Также они обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП, чтобы сообщить о наличии оснований для отсрочки в связи с обучением — то есть обновить свои данные. Также именно на студентов возлагается обязанность вовремя сообщать об окончании срока отсрочки, например если в образовании сделан перерыв или обучение уже закончилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими пороками сердца и кровообращения не могут мобилизовать. Причиной отсрочки и непригодности могут быть некоторые психические расстройства.