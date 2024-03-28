"Прийняв для себе нескладне рішення": один з керівників "Дії" мобілізувався до лав ЗСУ

Обов'язок захищати Батьківщину під час війни — це святе

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік підписав контракт зі Збройними силами України. Він зауважив, що бажання доєднатися до війська було давно, але не відпускали нагальні справи у Міністерстві.

Про своє рішення Банік повідомив у Facebook. Зазначив, що йде не в Міноборони чи Генштаб та не збирається "сидіти в тилу".

"Завжди треба бути послідовним у своїх цінностях, чути себе та бути відвертим з самим собою. Як то кажуть, прийняв для себе не складне рішення. Бажання йти в ЗСУ було в мені давно, а бронювання ніколи не було для мене чимось вирішальним. Я довго відкладав це рішення через нагальні робочі задачі, які поставали перед нашою командою і переді мною", — повідомив один з керівників "Дії".

Він додав, що обов'язок захищати Батьківщину під час війни — це святе. На думку Баніка, в такі часи треба бути сильними згуртованими та не давати страхам брати над собою верх.

"Ніхто не створений для окопові, але й ніхто не захистить нашу землю крім нас самих", — зауважив він.

Про те у яку бригаду потрапить після навчань Банік пообіцяв розповісти пізніше. Також він підкреслив, що не звільняється з команди Мінцифри, а просто уклав контракт на певний період, а саме до кінця особливого стану, до оголошення демобілізації. Після перемоги України, Мстислав Банік пообіцяв повернутися до роботи своєї команди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що до лав Держприкордонслужби мобілізувався ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Він пішов на службу добровільно, скориставшись системою рекрутингу.