Відстрочка за психічними розладами: з якими хворобами не можуть мобілізувати

Особа може бути обмежено придатною за менш виражених розладів

В Україні продовжується мобілізація усіх військовозобов'язаних осіб, але деякі з них можуть отримати відстрочку. Підставою для неї може бути і ряд психічних хвороб та розладів.

Про це йдеться у статті "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Перелік включає не тільки серйозні психічні хвороби, але й нервові розлади.

Непридатними до військової служби та виключаються з військового обліку, згідно з чинним законодавством, громадяни у разі наявності різко виражених та стійких психічних розладів.

З якими розладами не можуть мобілізувати:

усі види деменції;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;

ендогенні психози з часто повторюваними фазами;

невротичні стани, пов’язані зі стресом;

ангіотрофоневроз III-IV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;

розлади особистості та поведінки у зрілому віці;

розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока та тяжка розумова відсталість.

Зауважимо, що особа може бути визнана обмежено придатною і підлягати мобілізації, якщо психічні розлади є менш вираженими та короткотривалими.

Раніше "Телеграф" писав, що "обмежено придатних" в Україні більше не буде згідно з новим законом.