Відстрочка за психічними розладами: з якими хворобами не можуть мобілізувати
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Особа може бути обмежено придатною за менш виражених розладів
В Україні продовжується мобілізація усіх військовозобов'язаних осіб, але деякі з них можуть отримати відстрочку. Підставою для неї може бути і ряд психічних хвороб та розладів.
Про це йдеться у статті "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Перелік включає не тільки серйозні психічні хвороби, але й нервові розлади.
Непридатними до військової служби та виключаються з військового обліку, згідно з чинним законодавством, громадяни у разі наявності різко виражених та стійких психічних розладів.
З якими розладами не можуть мобілізувати:
- усі види деменції;
- розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;
- синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;
- ендогенні психози з часто повторюваними фазами;
- невротичні стани, пов’язані зі стресом;
- ангіотрофоневроз III-IV стадії;
- різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;
- розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;
- розлади особистості та поведінки у зрілому віці;
- розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
- специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
- глибока та тяжка розумова відсталість.
Зауважимо, що особа може бути визнана обмежено придатною і підлягати мобілізації, якщо психічні розлади є менш вираженими та короткотривалими.
Раніше "Телеграф" писав, що "обмежено придатних" в Україні більше не буде згідно з новим законом.