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Відстрочка за психічними розладами: з якими хворобами не можуть мобілізувати

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Мобілізація Новина оновлена 26 березня 2024, 11:18
Мобілізація. Фото Колаж

Особа може бути обмежено придатною за менш виражених розладів

В Україні продовжується мобілізація усіх військовозобов'язаних осіб, але деякі з них можуть отримати відстрочку. Підставою для неї може бути і ряд психічних хвороб та розладів.

Про це йдеться у статті "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Перелік включає не тільки серйозні психічні хвороби, але й нервові розлади.

Непридатними до військової служби та виключаються з військового обліку, згідно з чинним законодавством, громадяни у разі наявності різко виражених та стійких психічних розладів.

З якими розладами не можуть мобілізувати:

  • усі види деменції;
  • розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;
  • синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;
  • ендогенні психози з часто повторюваними фазами;
  • невротичні стани, пов’язані зі стресом;
  • ангіотрофоневроз III-IV стадії;
  • різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;
  • розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;
  • розлади особистості та поведінки у зрілому віці;
  • розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
  • специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
  • глибока та тяжка розумова відсталість.

Зауважимо, що особа може бути визнана обмежено придатною і підлягати мобілізації, якщо психічні розлади є менш вираженими та короткотривалими.

Раніше "Телеграф" писав, що "обмежено придатних" в Україні більше не буде згідно з новим законом.

Теги:
#Мобілізація #Психічні захворювання #відстрочка