Законопроект о мобилизации: Стефанчук назвал сроки рассмотрения в парламенте

Это зависит от правок

Верховная Рада может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.

Об этом сказал глава ВР Руслан Стефанчук в комментарии "Украинской правде".

"Если нет, если будут удовлетворены все позиции, которые отстояли коллеги на комитете, тогда рассмотрение этого проекта состоится в более сжатые сроки", — сказал он.

По его словам, Совет приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации в сессионном зале тогда, когда его финальная версия будет наработана Комитетом по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки.

Кроме того, должны быть подготовлены заключения лингвистической и юридической экспертиз.

"Только что будет готова финальная сравнительная таблица, думаю, мы сразу можем рассматривать вопрос о возможности внесения этого законопроекта в зал. Сейчас я не готов назвать сроки, потому что еще нет завершенного продукта. Но я знаю, что многие вещи, которые были в проекте, поддержаны" комитетом. Относительно дискутивных положений были либо изменения, либо отклонения. Как только будет конечная картина, сразу законопроект будет вынесен в зал", — добавил Стефанчук.

Ранее "Телеграф" писал, кому из студентов дадут отсрочку. Касается обучающихся на дневной или дуальной формах.