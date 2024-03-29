Почти на 3 млн меньше: Зеленский обнародовал декларацию о доходах за прошлый год

Остаток денежных средств семьи президента уменьшился

Согласно требованиям закона, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно документу доходы главы государства, а также его семьи составили почти 12,5 млн. гривен.

Об этом сообщает официальный сайт президента. Отдельно отмечено, что существенную долю доходов принесли продажи ОВГЗ — облигации внутренних государственных займов Украины.

"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей. В целом, остаток денежных средств семьи президента к концу прошлого года уменьшился почти на 3 млн. долларов.

Кроме того, согласно обнародованной декларации, каких-либо существенных изменений в прошлом году относительно активов, недвижимого имущества или транспортных средств не произошло. Просмотреть декларацию можно по ссылке.

Напомним, в конце января этого года президент обнародовал декларацию за 2022 год. Тогда доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысяч 683 гривен, в то время как доходы за 2021 год были в размере 10 млн 824 тысяч 507 гривен.