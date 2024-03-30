Очільник МОЗ Ляшко допомагає фармкомпаніям збагачувати росіян - ЗМІ

Міжнародні фармацевтичні компанії, які не вийшли із РФ та своїми податками фінансують російську військову агресію, продовжують працювати на українському фармацевтичному ринку. Про це пише РБК-Україна.

"Без жодних обмежень в Україні продовжують продавати свої ліки компанії KRKA (Словенія), Servier (Франція), Берлін-Хемі (Німеччина), а також частково угорська Gedeon Richter. Жодна з них не вийшла із Росії", – йдеться у публікації.

При цьому законодавчої бази для санкцій спонсорів тероризму в Україні вистачає, але МОЗ не застосувало проти них навіть наявного правового механізму. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обмежився закликом до фармкомпаній не вести бізнес з Росією.

"Утім, міністр "не дотиснув" і зрештою позиція МОЗ виявилась непослідовною", – констатують автори публікації.

Вони нагадують, що у червні 2022 року набули чинності зміни до закону України "Про лікарські засоби", які дозволили обмежувати обіг лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Білорусі.

Водночас МОЗ подбало про те, аби українці не залишилися без життєво необхідних ліків. Так, зокрема, не можуть бути заборонені препарати, що мають менше, ніж два аналоги, та деякі інші категорії ліків.

Але з моменту прийняття закону пройшло уже майже два роки. За цей час обмеження обігу лікарських засобів, пов’язаних з РФ, було застосоване лише проти угорської компанії "Гедеон Ріхтер". "Щодо решти компаній-спонсорів тероризму, то Міністерство охорони здоров’я України на чолі з Віктором Ляшком лише посилює співпрацю із ними", – відзначає РБК-Україна.

Публічна позиція компаній, які спонсорують російський тероризм, обмежується засудженням дій РФ. Наприклад, компанія KRKA висловлює "глибоку стурбованість жахливими подіями". При цьому, за даними видання, KRKA сплатила у 2022 році у бюджет РФ податків на суму 120,45 млн доларів.

Така сама позиція "глибокої стурбованості" зазначена на сайті BERLIN-CHEMIE (Берлін-Хемі) в Україні. Ця німецька фірма, як йдеться у матеріалі, у 2022 році збагатила РФ своїми податками у розмірі 61,2 млн доларів.

Французька Servier теж видала заяву про те, що "глибоко засмучена" війною в Україні. При цьому її власний внесок у річний бюджет країни-агресорки оцінюється у 80,1 млн дол. у вигляді податків.

Як зазначається, непослідовність міністра Ляшка найчіткіше проявилась у кейсі із Servier. У травні 2023-го Ляшко підписав із фондом "Меценат Серв’є" меморандум про взаєморозуміння. Компанія, яка заробляє в РФ і платить там податки, обіцяла вкластись в амбулаторію у Чернігові та медцентр у Броварах.

Проте така діяльність не відбілює репутацій згаданих компаній. За приблизними підрахунками, за річну суму податків від згаданих чотирьох компаній РФ могла б виготовити, для прикладу, 320 ракет Х-22.