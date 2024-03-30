Глава Минздрава Ляшко помогает фармкомпаниям обогащать россиян — СМИ

Международные фармацевтические компании, не вышедшие из РФ и своими налогами финансирующие российскую военную агрессию, продолжают работать на украинском фармацевтическом рынке. Об этом пишет РБК-Украина.

"Без каких-либо ограничений в Украине продолжают продавать свои лекарства компании KRKA (Словения), Servier (Франция), Берлин-Хеми (Германия), а также частично венгерская Gedeon Richter. Ни одна из них не вышла из России", – говорится в публикации.

При этом законодательной базы для санкций спонсоров терроризма в Украине хватает, но Минздрав не применил против них даже существующий правовой механизм. Министр здравоохранения Виктор Ляшко ограничился призывом к фармкомпаниям не вести бизнес с Россией.

"Впрочем, министр "не дожал" и в конечном итоге позиция Минздрава оказалась непоследовательной", – констатируют авторы публикации.

Они напоминают, что в июне 2022 г. вступили в силу изменения в закон Украины "О лекарственных средствах", которые позволили ограничивать оборот лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Беларуси.

В то же время Минздрав позаботился о том, чтобы украинцы не остались без жизненно необходимых лекарств. Так, в частности, не могут быть запрещены препараты, имеющие менее двух аналогов, и некоторые другие категории лекарств.

Но с момента принятия закона прошло уже почти два года. За это время ограничение лекарственных средств, связанных с РФ, было применено только против венгерской компании Гедеон Рихтер. "Что касается остальных компаний-спонсоров терроризма, то Министерство здравоохранения Украины во главе с Виктором Ляшко только усиливает сотрудничество с ними", – отмечает РБК-Украина.

Публичная позиция компаний, спонсирующих российский терроризм, ограничивается осуждением действий РФ. Например, компания KRKA выражает "глубокую обеспокоенность ужасающими событиями". При этом, по данным издания, KRKA уплатила в 2022 году в бюджет РФ налоги на сумму 120,45 млн долларов.

Такая же позиция "глубокого беспокойства" указана на сайте BERLIN-CHEMIE (Берлин-Хеми) в Украине. Эта немецкая фирма, как говорится в материале, в 2022 году обогатила РФ своими налогами в размере 61,2 млн. долларов.

Французская Servier тоже издала заявление о том, что "глубоко расстроена" войной в Украине. При этом ее собственный вклад в годовой бюджет страны-агрессоры оценивается в 80,1 млн. дол. в виде налогов.

Как отмечается, непоследовательность министра Ляшко наиболее отчетливо проявилась в кейсе с Servier. В мае 2023 г. Ляшко подписал с фондом "Меценат Сервье" меморандум о взаимопонимании. Компания, зарабатывающая в РФ и платящая там налоги, обещала вложиться в амбулаторию в Чернигове и медцентр в Броварах.

Однако такая деятельность не отбеливает репутации упомянутых компаний. По приблизительным подсчетам, за годовую сумму налогов от упомянутых четырех компаний РФ могла бы произвести, например, 320 ракет Х-22.