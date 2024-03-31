Хто з 1 квітня має право на відстрочку: перелік згідно з законодавством України

Актуальна інформація для військовозобов’язаних громадян

В Україні продовжується мобілізація, з 1 квітня 2024 року відстрочку можна отримати згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У ній перераховані усі категорії громадян, які мають на це право.

Відстрочку дають студентам та викладачам, по стану здоров’я, через сімейні обставини та якщо є бронь. Про це йдеться у ст. 23 чинного Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За станом здоров’я

Право на відстрочку у цьому випадку дає висновок військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо громадянин тимчасово непридатний до служби, то це буде відтермінування на 6 місяців. Потім доведеться знову проходити ВЛК.

За сімейними обставинами

Відстрочку надають тим громадянам, які опікуються особами, що потребують постійного догляду. Це актуально у таких випадках:

є неповнолітня дитина, один з батьків якої вже перебуває на військовій службі;

є троє і більше неповнолітніх дітей;

самостійне виховання дитини, якій менш як 18 років;

догляд літньої людини;

догляд за людиною з інвалідністю I чи II групи.

Відстрочку через причину виховання дітей також можуть отримати опікуни та усиновителі. Стосовно догляду за людьми з інвалідністю, то її можуть отримати за умови, що інший родич не може доглядати цю особу.

Відстрочка для студентів

Держава забезпечує право на безперервну освіту. Відстрочка надається на увесь термін навчання. Отримати її може кожен студент денної форми, який навчається та отримує професійну чи профтехнічну, передвищу чи вищу освіту.

Таке ж право мають аспіранти та докторанти. Відстрочку також дають аспірантам стажистам на денній чи дуальній формі навчання.

За професією, відстрочка по броні

Представники деяких професій не можуть бути мобілізовані, бо виконують важливу роботу для держави. В першу чергу мова йде про працівників оборонних відомств.

Бронювати своїх співробітників можуть державні органи. Мають на це право й підприємства, які виробляють товари для армії.

Зазначимо, що під відстрочкою мається на увазі відтермінування призову до лав Збройних сил. Чоловік не вважається повністю звільненим від військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно подавати документи на відстрочку. Тут важлива послідовність та повнота пакета паперів.