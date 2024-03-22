Кому не світитиме відстрочка? Комітет підтримав важливі правки до закону про мобілізацію

Комітет з нацбезпеки не підтримав відстрочку від мобілізації для цілої низки категорій громадян

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні, 22 березня, розглянув черговий блок правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Повідомляється, що зупинилися на правці 2105. Зауважимо, що загалом у проєкті закону понад 4 тисячі правок після першого читання.

Що саме розглянули та які рішення ухвалили написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка Ірина Фріз. Так, комітет не підтримав надання відстрочки для цілої низки категорій громадян.

"Комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроєкту, що ухвалено в першому читанні. З переліком пропозицій можна ознайомитись в порівняльній таблиці з 1500 правки. Частина з них будуть мати бронювання, частина відхилена взагалі", — зазначила депутатка.

Для кого Комітет не підтримав відстрочку

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

для працівників позашкільної освіти;

для неповнорідних братів/сестер;

для творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій.

Щодо останньої категорії громадян, то тут, на думку членів комітету, питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в Законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно з Конституцією України мають рівні права та обов’язки, не зважаючи на релігійні та інші переконання.

Також відомо, що 21 березня Комітет не підтримав пропозицію щодо надання відстрочки для:

прокурорів органів прокуратури;

для радників, помічників, прессекретаря Президента;

працівників секретаріатів Голови ВР, його Першого заступника та заступників;

працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) у парламенті;

працівників патронатних служб Прем’єр-міністра та інших членів уряду й інших державних органів.

Зазначається, що ці категорії, як і прокурори, матимуть право на бронювання згідно з порядком, який встановлено Кабміном, а не на безумовну відстрочку від мобілізації.

Разом з тим, Комітет з нацбезпеки підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна).

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, яка призиває до війська всіх військовозобов'язаних чоловіків, резервістів та призовників, які здатні нести службу за станом здоров'я. Востаннє воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 13 травня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував повний список тих, хто має право на відстрочку від мобілізації. Є кілька категорій таких громадян.